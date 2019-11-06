شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف للبرلمان: 96 مليون جنيه ميزانية فرش المساجد..ولا نتجاهل طلبات النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأصاف طايع، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات فرش المساجد، أن هناك خطة تجدد كل شهرين لفرش المساجد، توزع علي المساجد الأكثر احتياحا، ويتم تلقي طلبات النواب وجهات أخرى ، ويتم إدراج المساجد وفرشها تباعا، ولا يتم تجاهل طلبات النواب
ووافقا اللجنة خلال الاجتماع، علي اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن فرش بعض المساجد بمركز سمالوط– محافظة المنيا، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن إحلال وتجديد مسجدي نجع محرم سعيد وأبو بكر الصديق – مركز قوص – محافظة قنا.
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