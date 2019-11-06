شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال اللواء ياسر الحفناوي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، إن الأرض عليها نزاع قضائي بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية، والمحافظة لا تملك إصدار قرار بإنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة.
وتابع: "المحافظة لا تعارض المشروع، لو هيتعمل مدينة جديدة كمجتمعات عمرانية كمحافظة لا أملك سلطتها، أما لو مشروع سكنى موافقين تماما، وسنعقد اجتماع قريب مع رئيس الهيئة ونواب المحافظة للتنسيق بشأن المشروع".
فيما قال ياسر محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن هناك نزاع مع المحافظة علي ملكية الأرض، ويوجد نزاع قضائي يأخذ سنوات طويلة، لذلك تم التوافق علي استغلال الأرض والاستثمار فيها بالنصف بين المحافظة والهيئة، متابعا: "معندناش مانع أن تستفيد الدولة والمواطن، وأن تستغل الأرض كمطور عقاري".
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيكون هناك اجتماع تنسيقي مع محافظة كفر الشيخ للتوافق على كل تفاصيل المشروع.
وقال النائب شكري الجندي، إن طلبه بإنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الأرض عليها نزاع، وهناك بروتوكول بين المحافظة والهيئة يحل النزاع القضائي، وهذا المشروع سيكون في صالح كل المواطنين.
وأكد الجندي، تغيير طلبه ليكون بإنشاء مشروع سكني علي الأرض وليس مدينة جديدة تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة.
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