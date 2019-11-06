وكيل دينية النواب: الأوقاف استطاعت منع المتطرفين والمتشددين من صعود المنابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف خلال السنوات الأخيرة استطاعت السيطرة على المساجد ومنع المتطرفين والمتشددين من صعود المنابر. وأضاف "الجندي"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تتابع الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف لإعادة تشكيل الوعى المستنير ولترسيخ الانتماء الوطنى وتصحيح المفاهيم المغلوطة. Advertisements وأشار إلى أن لجنة الشئون الدينية تتابع دور الأوقاف فى التنسيق مع دور الغرب وأوروبا للاعتدال والإنصاف فى مواقفها إزاء قضايا المسلمين والأقباط عن طريق القنوات الشرعية، ومتابعة دور وزارة الأوقاف فى تفعيل مشروع المدرسة القرآنية الذى سيشجع على أهمية دور الكتاب فى تحفيظ القرآن والحفاظ على اللغة العربية ودعم طلاب المدارس، ومتابعة دور الواعظات فى المجال الدعوى وبرامج التدريب.

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