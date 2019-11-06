بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بقرية "قمبش"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي علي:

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بقرية "قمبش" بمركز ببا، والتي جرى تجهيزها بالمساهمة المجتمعية.

حضر الافتتاح الدكتورعبدالله على مبروك عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

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وتفقد المحافظ، أقسام الوحدة المقامة على طابقين، وتضم 12 ماكينة غسيل كلوي "2 إيجابي، و 10 سلبي"، بالإضافة إلى وحدة PCR سلبي، ومحطة معالجة مياه وصيدلية وغرف للأطباء وغرف للتمريض والنفايات، ومخزن للمفروشات ومخزن لمستلزمات الغسيل الكلوي، ومغسلة.

والتقى المحافظ ببعض المرضى، ووجه بحسن معاملتهم وتقديم الرعاية العلاجية لهم، وتوفير كافة أساليب الراحة أثناء الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

من جهته أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة تقدم خدمة طبية وعلاجية حيوية يحتاج اليها العديد من المرضى خاصة في القرى والمناطق النائية.