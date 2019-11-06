القائمة النهائية تحسم أسماء المشاركين في الانتخابات الطلابية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمى:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، قوائم الكشوف النهائية للمتنافسين في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، والتي يخوضها 979 طالب وطالبة.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة التزام الطلاب بالضوابط المنظمة لعملية الدعاية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو السياسية خلال عملية الدعاية.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن فترة الدعاية الانتخابية يوم واحد، يعقبها غداً الخميس 7 نوفمبر، إجراء انتخابات اتحادات الطلابية داخل كليات الجامعة.

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وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أن العدد الإجمالي للطلاب المتنافسين في الانتخابات للعام الجامعي الجاري 2019/ 2020 وفق الكشوف النهائية التي جرى إعلانها بلغ 979 طالبا تتضمن 620 طالب و359 طالبة على مستوى الجامعة.

وترشح بكلية التربية الرياضية 42 طالب، وفى كلية العلوم 69 مرشح، وفى كلية التربية والطفولة المبكرة 41 مرشح، أما كلية التمريض فتضمنت إعلان 53 مرشح، وضمت كلية التربية 56 مرشح، و115 مرشح في كلية التجارة و23 مرشح في كلية تكنولوجيا صناعة السكر، و37 مرشح في كلية التربية النوعية.

كما شهدت كلية طب الأسنان إعلان قبول 61 مرشح، و51 مرشح بكلية الآداب، و45 مرشحا في الخدمة الاجتماعية، ومثلهم في كلية الحقوق، و50 في كلية الحاسبات، و37 في الفنون و80 في الهندسة، و34 في الزراعة، و41 في الصيدلة و67 في الطب البشرى، و33 في الطب البيطري.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على متابعة إدارة الجامعة على كافة مراحل العملية الانتخابية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستكمال كافة خطواتها في مناخ من الديمقراطية والشفافية وبتنسيق كامل بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعمداء الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب وفروعها بمختلف الكليات.