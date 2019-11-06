تراجع طفيف لأسعار الدواجن في الأسواق خلال منتصف تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيفة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة انخفض إلى 19 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 24 جنيهًا.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار لانخفاض الطلب على شراء الدواجن خلال الأسبوع الجاري.

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وسجل سعر كرتونة البيض 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بالسوق بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيهًا، وفقا لما قاله السيد.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 27 و28 جنيهًا بالمزرعة، وتباع بنحو 33 جنيهًا بالأسواق.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.