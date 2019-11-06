استئصال ورم وزنه 25 كيلو جرام من رحم سيدة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الغني محمد، استشارى جراحة الأورام، والدكتور مصطفى السعيد، أخصائي الجراحة، اليوم الأربعاء، في اجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم يزن 25 كيلو جرام من رحم سيدة، في العقد الخامس من العمر.

من جانبه أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن المستشفى أستقبل المريضة "س.خ.خ" 50 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر ببني سويف، تشكو من آلام حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية أجريت لها الأشعة اللازمة، وتبين لأطباء الأورام بالمستشفى، وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم والرحم والمبيضين، لما يسببه من خطر على حياة المريضة.

وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجح في اجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لاجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.