جامعة المنيا في المربع الذهبي بالبطولة العربية للكرة الخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد المواجدي:

تأهل منتخب جامعة المنيا لخماسي كرة القدم إلي الدور ربع النهائي والمربع الذهبي، في مسابقة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات المُقامة بجامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر الجاري؛ بعد فوزه على جامعة بني سويف بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن منتخبات الجامعة لخماسي كرة القدم لها تاريخ مشرف خلال مشاركاتها بالبطولة في الأعوام السابقة، مُضيفا "لاعبونا قدموا مستوىً جيد في المباراة، وأظهروا روحًا رياضية عالية، متمنيًا أن يحقق الفريق مركزًا متميزًا هذا العام في البطولة خلال دورتها الخامسة عشر، وأن الجامعة انتقت أفضل الكوادر الطلابية للمشاركة في البطولة".

ويُشرف على فريق جامعة المنيا كل من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضي، وأحمد فهمي مشرف إداري، ويقوم بتدريب الفريق الدكتور مصطفي شادي.