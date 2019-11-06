المشي 15 دقيقة يوفر للعالم 100 مليار دولار

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشى لمدة 10 دقيقة يوفر للعام 100 مليار دولار, لو نجح أصحاب العمل في تشجيع العاملين على اتباع القواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة الرياضة.

وتوصلت الدراسة التي تختص بأثر النشاط البدني على الأداء الاقتصادي، أجرتها مجموعة "فايتالتي" للتأمين الطبي ومركز راند أوروبا للأبحاث، إلى أن المشي يوميا لمدة ربع ساعة إضافية، أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم، سيعزز الإنتاجية وسيزيد متوسط الأعمار، مما يؤدي في النهاية إلى تحسن النمو الاقتصادي.

وقالت الدراسة إن تحسن الاقتصاد سينجم عن تراجع معدل الوفيات، بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من العمالة على قيد الحياة ومساهمتهم في الاقتصاد لفترة أطول، وكذلك عن تراجع عدد أيام الإجازات المرضية.

وقال رئيس مركز راند أوروبا، هانز بونغ، إن الدراسة سلطت الضوء على وجود "علاقة قوية بين عدم الحركة وتقلص الإنتاجية"، وإنها يجب أن تعطي واضعي السياسات وأصحاب العمل "منظورا جديدا بشأن كيفية تعزيز الإنتاجية".

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وتوصي منظمة الصحة بممارسة جميع البالغين 150 دقيقة على

الأقل من التدريبات المتوسطة، أو 75 دقيقة من التدريبات القوية في الأسبوع.

ووجدت المنظمة في دراسة أعلنت نتائجها العام الماضي أن حوالي 40% من البالغين في الولايات المتحدة و36 % في بريطانيا و14 % في الصين يمارسون قدرا بسيطا جدا من التمارين.

وقد وجدت أنه إذا مارس كل العاملين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، رياضة المشي لربع ساعة إضافية يوميا، فقد يعزز ذلك الإنتاج الاقتصادي العالمي بنحو 100 مليار دولار على أساس سنوي.

كما وجدت أن العمر المتوقع لمن هم فوق سن الأربعين، ولا يمارسون نشاطا بدنيا، قد يزيد 3.2 سنة في المتوسط إن هم مارسوا رياضة الجري الخفيف لعشرين دقيقة يوميا.