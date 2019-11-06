البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرورالوقت

قال البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن "الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر". ودعا البنك الدولي إلى تشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين. وتوقع البنك الدولي ركودا في العام 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في في لبنان -0.2%. التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في في لبنان -0.2%. وأكد البنك الدولي استعداده بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كافة الدعم لحكومة لبنانية جديدة.

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