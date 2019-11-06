الملك سلمان يبحث مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي أوجه التعاون الثنائي

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن خادم الحرمين
حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان.
كما حضره نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.
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