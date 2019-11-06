البحرية السلطانية العمانية تشارك في التمرين البحري الدولي

أبحرت اليوم السفن والأطقم المشاركة في فعاليات التمرين البحري الدولي لعام 2019م (IMX19) من ميناء السلطان قابوس، متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، والذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من

الشهر الجاري.

وتأتي مشاركة البحرية السلطانية العمانية في فعاليات التمرين البحري وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية.

وذلك في إطار الخطط التدريبية

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السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية.

وايضاً بما يتماشى والمهام الوطنية المناطة بها، والعمل في تنفيذ تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات البحرية والعملياتية.