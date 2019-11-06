أطلق، اليوم الأربعاء، سراح الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في محاولة لنزع فتيل توتر طرأ على العلاقات بين إسرائيل والأردن. بحسب ما أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية.
وكان الأردن استدعى سفيره من إسرائيل الأسبوع الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقالهما.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كتب على موقع تويتر صباح اليوم :"ساعات ويكون وعبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي بين أسرتيهما في الأردن".
وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن عشرات الإعلاميين يتواجدون حالياً عند جسر الملك حسين الفاصل بين الجانبين لتغطية وصولهما إلى الأردن.
اقرأ أيضاً...رداً على احتجاز رعاياه.. الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية
وتقول إسرائيل إنها اعتقلتها في أغسطس الماضي للاشتباه في تورطهما في "جرائم أمنية خطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح الأردنيين اللبدي ومرعي من سجون إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.