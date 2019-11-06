إطلاق سراح الأردنيين اللبدي ومرعي من سجون إسرائيل

أطلق، اليوم الأربعاء، سراح الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في محاولة لنزع فتيل توتر طرأ على العلاقات بين إسرائيل والأردن. بحسب ما أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية.

وكان الأردن استدعى سفيره من إسرائيل الأسبوع الماضي، احتجاجاً على استمرار اعتقالهما.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كتب على موقع تويتر صباح اليوم :"ساعات ويكون وعبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي بين أسرتيهما في الأردن".

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن عشرات الإعلاميين يتواجدون حالياً عند جسر الملك حسين الفاصل بين الجانبين لتغطية وصولهما إلى الأردن.

اقرأ أيضاً...رداً على احتجاز رعاياه.. الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

وتقول إسرائيل إنها اعتقلتها في أغسطس الماضي للاشتباه في تورطهما في "جرائم أمنية خطيرة".