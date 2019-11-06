الأردن.. اعتقال منفذ عملية طعن في جرش

تعرض ثلاثة سائحين أجانب ورجل أمن لاعتداء طعن بمنطقة جرش الأثرية اليوم الأربعاء. بحسب ما أفاد تقرير إخباري أردني.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، على موقعها الإلكتروني، عن مصدر أمني القول إن شخصاً واحداً طعن الأربعة أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية.
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وأوضح المصدر أن اثنين من السياح إصابتهما بالغة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات.
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