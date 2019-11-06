سول تدعو بيونج يانج لإجراء محادثات بشأن "جبل كومكانج"

أرسلت كوريا الجنوبية إشعاراً ثانياً إلى جارتها الشمالية سعياً لإجراء محادثات مباشرة لحل مسألة مطالبة الشمال بإخلاء المنشآت السياحية الكورية الجنوبية من منتجع "جبل كومكانج" الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الوحدة في سول قولها, اليوم الأربعاء، إن الحكومة أرسلت إشعاراً إلى "لجنة السلام في كوريا وآسيا والباسيفك" في الشمال، عن خطة زيارة الوفد المشترك المكون من مسؤولي السلطات والشركة المعنية إلى كوريا الشمالية.

وأكدت الحكومة في الإشعار أهمية إجراء اللقاء المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية في الكوريتين، بشأن الجولات السياحية إلى "جبل كومكانج"، والمتوقفة منذ فترة طويلة، على غرار الإشعار الأول الذي تم إرساله بتاريخ 28 من الشهر الماضي.

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واقترحت سول في الإشعار الأول عقد محادثات بشأن السياحة إلى "جبل كومكانج"، رداً على مطالب بيونج يانج بإخلاء المنشآت السياحية التابعة لشركة كورية في المنتجع، غير أن الشمال رفض المقترح وأصر على التشاور كتابة فقط.