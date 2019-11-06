قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الضفة وتتوغل في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بحجج أمنية.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمني صباح اليوم، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بقيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على فترات متقطعة، تجاه أراضي المزارعين في محيط بوابة "أبو ريدة" العسكرية شرقي البلدة.. فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين أو المواطنين.

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من جهة أخرى توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم بشكل محدود شرقي جباليا شمالي قطاع غزة انطلاقاً من بوابة "موقع أبو صفية" شرقي جباليا خارج السياج الأمني، وباشرت أعمال تجريف ووضع الأسلاك الشائكة قرب السياج.