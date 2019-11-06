باريس: مقتل زعيم متطرف بارز في مالي على يد قوات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة متطرفة في مالي.

وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر :"لقد حرض علي مايتشو ، وهو قيادي متطرف ومدبر للعديد من الهجمات ،على الكراهية".

وأكدت الوزارة أن علي مايتشو، القيادي البارز لجماعة متطرفة، قتل في مالي يوم 9 أكتوبر.

يشار إلى أن هذه الجماعة المتطرفة مسؤولة عن هجمات على قوات مالية وفرنسية وكذلك على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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وادرجت الأمم المتحدة، مايتشو على قائمة عقوبات دولية لعلاقته بتنظيمي داعش والقاعدة. كما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين، وتدرج واشنطن كذلك جماعته كمنظمة إرهابية.

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وتقاتل فرنسا، الإرهابيين المتطرفين في مالي وبلداناً أخرى في منطقة الساحل، الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.