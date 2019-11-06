أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة متطرفة في مالي.
وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر :"لقد حرض علي مايتشو ، وهو قيادي متطرف ومدبر للعديد من الهجمات ،على الكراهية".
وأكدت الوزارة أن علي مايتشو، القيادي البارز لجماعة متطرفة، قتل في مالي يوم 9 أكتوبر.
يشار إلى أن هذه الجماعة المتطرفة مسؤولة عن هجمات على قوات مالية وفرنسية وكذلك على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وادرجت الأمم المتحدة، مايتشو على قائمة عقوبات دولية لعلاقته بتنظيمي داعش والقاعدة. كما أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهابيين، وتدرج واشنطن كذلك جماعته كمنظمة إرهابية.
اقرأ أيضاً...فرنسا ترصد "مؤشرات" على تطرف منفذ هجوم باريس
وتقاتل فرنسا، الإرهابيين المتطرفين في مالي وبلداناً أخرى في منطقة الساحل، الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس: مقتل زعيم متطرف بارز في مالي على يد قوات فرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.