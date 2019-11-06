كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتجنب فندق "كمبينسكي" في قطر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار نادي ليفربول لكرة القدم عدم البقاء في فندق" كمبينسكي" في قطر لحضور كأس العالم للأندية بعد أن أثارت فحوصات خلفية الفريق مخاوف بشأن سجل الشركة في مجال حقوق العمال في الإمارة.

وأفادت صحيفة "ذي أتلتيك" أن الفيفا عرضت على ليفربول "مرسى مالاز كمبينسكي"، وهو فندق من فئة الخمس نجوم يقع على جزيرة اللؤلؤة-قطر الاصطناعية في الدوحة، للمشاركة في حدث بطولة الأندية العابرة للقارات في ديسمبر.

وبعد إجراء فحص روتيني على الفندق، كجزء من سياسات ليفربول الداخلية المتعلقة بالاتجار في حقوق الإنسان، قررت الانسحاب من الإقامة في المنتجع.

أكد مصدر في نادي ليفربول لكرة القدم أن النادي اتخذ قرارًا بتجنب الفندق بسبب المخاوف الأخلاقية المتعلقة بحقوق العمال.

وقال المصدر إن النادي يشعر بالقلق من الاتهامات التي وجهتها جماعات حقوق الإنسان وتقارير الصحف بأن كمبينسكي انتهكت قوانين العمل ولم تدفع لعمالها بشكل صحيح.

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سيتألف كأس العالم للأندية، والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر في الدوحة من سبع مباريات بين الفرق التي فازت بطولات كرة القدم في ستة اتحادات قارية، بالإضافة إلى نادي قطري محلي.

حصل ليفربول على مكانة في المنافسة بعد فوزه على توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA في وقت سابق من هذا العام.

في الشهر الماضي، أثار أكبر نادي لأنصار ليفربول، سبيريت أوف شانكلي، مخاوف بشأن معاملة قطر لحقوق العمال المهاجرين قبل رحلة النادي إلى الإمارة الغنية بالغاز.

وفي بيان نُشر على موقعهم على شبكة الإنترنت، دعت نقابة المؤيدين "السلطات القطرية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق ومعالجة فترة وفاة العمال المهاجرين المقلقة للغاية".