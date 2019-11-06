كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 6/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل الرجل الثاني في أخطر التنظيمات الإرهابية بمالي

قتلت القوات الفرنسية المنتشرة في مالي، مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، حسبما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 15 شخصا في هجوم جنوبي تايلاند

أفادت وكالة "فرانس بريس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 شخصا وجرح آخرين خلال هجوم إرهابي جنوبي تايلاند.

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ووفقًا للوكالة الفرنسية، أن حوالي 15 شخصا قتلوا على الأقل وجرح آخرون في هجوم يشتبه أنّ متمردين إسلاميين يقفون خلفه في جنوبي تايلاند".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || 13 قتيلًا حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق خلال يومين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية وأمنية عراقية، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق يومي الاثنين والثلاثاء، بلغت 13 شخصا لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن.

ووفقًا لوكالة رويترز، قوات الأمن قتلت 5 أشخاص على الأقل بالرصاص أثناء الليل، أو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء تشييع جثمان آخر قتل قبل بضع ساعات.

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