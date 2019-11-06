كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طعن 3 سياح إسبان ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني أردني، اليوم الأربعاء، طعن 3 سياح من الجنسبة الإسبانية ورجل أمن في مدينة جرش، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن شخصا أقدم في محافظة جرش الأثرية بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

وجرى على الفور القاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه.

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وفي سياق آخر، قام رجل في الأردن بقتل زوجته وطعن ابنتيه ثم أقدم على الانتحار بعدها مباشرة برمي نفسه من شرفة المنزل.

السيدة توفيت، بعد أن كانت قد تعرضت للطعن على يد زوجها، ثم طعن ابنتيه وقتل نفسه في حي الأشرفية بعمان الشرقية.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن بأن بلاغا ورد، لمديرية شرطة شرق عمان، عن قيام شخص بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الأشرفية، وإلقاء نفسه بعد ذلك من شرفة المنزل، إثر خلافات عائلية بينهم.

