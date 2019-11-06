كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة قطرية تشتري حذاء نسائي مصنوع من الأحجار الكريمة سعره 11 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة قطرية بشراء حذاء نسائي مصمم خصيصًا بقيمة 10،000 يورو (11،077 دولارًا) من قبل الشركة المصنعة التركية Bayram Polat في معرض إسطنبول الثامن للأزياء والأحذية الجلدية.

وصممت الشركة "باراين بلوت"، وهي شركة تصنيع أحذية مدتها 30 عامًا في هذا القطاع، حذاءًا نسائيًا خاصًا للمعرض.

وجذبت الأحذية المصنوعة يدويًا من الأحجار الكريمة انتباه الزوار في المعرض.

واشترت شركة تصنيع أحذية قطرية الأحذية الفريدة للنساء بدفع 10،000 يورو (11،077 دولار).

يشارك حوالي 1500 رجل أعمال أجنبي من 65 دولة و100 مصنع للأحذية التركية في المعرض الذي يعقد يومي 5-8 نوفمبر.

وقدم إركان ديمير، رئيس الشركة المنظمة للمعرض، معلومات عن قطاع صناعة الأحذية.

وقال إن الهدف من هذا القطاع هو تصدير أحذية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا العام.

"وأضاف: "خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تصدير أحذية بقيمة 400 مليون دولار.

العلاقات القطرية التركية:

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العلاقات التركية القطرية، هي العلاقات الخارجية الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، والتي بدأت عام 1972.

هناك تعاون وحوار متواصل في القضايا الإقليمية والدولية منذ عام 2010، خاصة فيما يخص الحرب في سوريا وثورة مصر عام 2013 على الرئيس المعزول محمد مرسي

وكذلك إنّ العلاقات الإقتصادية والإجتماعات الرئيسية الرسمية بين البلدين قائمة وبشكل مكثّف.

التعاون السياسي:

يرجع تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى السبعينيات. في الثمانيينات، بدأ البلدان في توقيع اتفاقيات ثنائية. حصلت العلاقات الثنائية على مزيد من الاهتمام في عقد 2000 بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

أعلن عن اتفاق تركيا وقطر على تأسيس مجلس تعاون يسمى "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" في 19 يناير 2015. اتخذ القرار بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وخالد بن محمود آل عطية بشأن التحولات الدبلوماسية المتبادلة بعيدًا عن مصر منذ تولي السيسي الرئاسة في 2014.

العلاقات الاقتصادية:

في 2 ديسمبر 2015 وقعت تركيا وقطر عدة اتفاقيات اقتصادية أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تركيا، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة وسط الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وموسكو حول إسقاط الطائرة الروسية في الأراضي السورية. إذ كانت روسيا قد قررت فرض بعض القيود الاقتصادية على تركيا بعد هذه الحادثة منها توقيف تصدير الغاز الروسي والتشديد على تأشيرات الدُخول والخُروج من وإلى تركيا، فجاء الرد التُركي عبر التوقيع على مذكرة تفاهم أولية لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية الرسمية، كما أعلن أردوغان عن إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر.

العلاقات العسكرية:

وقعت تركيا وقطر اتفاقية تعاون عسكري في 28 أبريل 2014، وتحمل الاتفاقية اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية)، مما سمح لتركيا إنشاء قاعدة عسكرية في قطر، يتواجد فيها 90 جنديا تابعين لفرقة طارق بن زياد التركية برفقة مدرعاتهم، وتستوعب القاعدة 3000 جندي. بحيث تكون مقرّا لتدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش التركي والجيش القطري. وستكون متعدّدة الأغراض.