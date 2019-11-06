كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 15 مسلحا في اشتباك حدودي بطاجيكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، مقتل 15 مهاجما خلال التصدي لعصابة مسلحة شنت هجوما على نقطة تفتيش على الحدود مع أوزبكستان.

وأكد مسؤولون، أن جنديا وشرطيا أيضَا قتلا في الاشتباك.

وفي بيان لوزارة الداخلية قالت فيه إنه "نتيجة العملية التي شنتها قوات تطبيق القانون، تم تحييد 15 عنصرا من مجموعة إجرامية مسلحة واعتقال 4 مهاجمين آخرين". من جهتهم، أفاد حرس الحدود أن 5 مهاجمين اعتقلوا.

وأوضحت الوزارة أن "عصابة مسلحة" تضم نحو 20 شخصا كانوا يرتدون أقنعة، هاجمت نقطة إيشكوبود الحدودية الواقعة على مسافة 50 كلم تقريبا غرب العاصمة دونشانبي، بعد الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

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ونشرت الوزارة صورا لعدد من الجثث قرب عربات محترقة في موقع الاشتباك.

وطاجيكستان دولة جبلية يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ولديها حدود مع أفغانستان. وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وذكرت سلطات هذا البلد أن أكثر من ألف طاجيكي انضموا إلى صفوف المقاتلين المتشددين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية.