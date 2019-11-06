كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، أعلنت السلطات الإيرانية، أنها تم ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي.

وقالت السلطات الإيرانية، إنه تم نقل 2000 كيلو جرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو"، حسبما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية ".

ووفقًا للوكالة، نقت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية"، موضحة أن "عملية نقل الغاز من منشأة نطنز إلى منشأة فوردو تمت بإشراف مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن طهران ستتخذ، الأربعاء، الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها. وأوضح أن الخطوة الرابعة "متعلقة بضخ الغاز أجهزة الطرد المركزي بمحطة فوردو".

Advertisements

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح أمس الثلاثاء، تخلي طهرن عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي.

وأكد روحاني، في كلمة له، نشرتها فضائية العربية، أن إيران ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

وأشار روحاني، إلى أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

وقال روحاني: "من صباح الغد سوف أعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وكالتنا من الغد ستتخذ الخطوة الرابعة والجديدة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي".



