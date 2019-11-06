كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء يحذرون: الأزمة المناخية تتسارع بشكل أسرع مما توقعنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت مجموعة دولية تضم أكثر من 11000 عالم في رسالة نشرت، أمس الثلاثاء" من "طوارئ المناخ" المستمرة التي قد تؤدي إلى "معاناة لا توصف" إذا لم يتم إرجاعها.

وفي رسالتهم، قال خمسة علماء، وآلاف من الموقعين، إن الأزمة المناخية لم تبدأ بالفعل فحسب، بل إنها "تتسارع بشكل أسرع مما توقع معظم العلماء".

"وأكد العلماء: "إنه أشد مما كان متوقعًا، حيث يهدد النظم البيئية الطبيعية ومصير البشرية".

وكتب "ويليام ريبل وكريستوفر وولف وتوماس نيوزوم وفوي بارنارد وويليام موماو" في الرسالة المنشورة في المجلة: "من المثير للقلق بشكل خاص وجود نقاط تحول محتملة لا رجعة فيها في المناخ وردود فعل معززة عن الطبيعة (في الغلاف الجوي والبحري والأرضي) يمكن أن تؤدي إلى" أرض دفيئة كارثية "خارج نطاق سيطرة البشر".

Advertisements

تتأرجح الرسالة في ستة مجالات رئيسية للقلق تتراوح من الطاقة إلى الغذاء والسكان، قائلة إنه على الرغم من عقود من محادثات المناخ "لقد أجرينا أعمالًا بشكل عام كالمعتاد وفشلنا إلى حد كبير في معالجة هذا المأزق".

وصرح المؤلفون بأنهم "متشجعون" بالزيادة الأخيرة في القلق بشأن تغير المناخ، مشيرين إلى الإجراءات الحكومية والاحتجاجات الطلابية من بين التطورات الأخرى، لكن تابعوا القول "إن الاحتمالات ستكون أكبر إذا استجاب صناع القرار والبشرية جمعاء ل هذا التحذير وإعلان حالة الطوارئ المناخ ".

ويأتي نشر الرسالة بعد يوم واحد من بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية الانسحاب من مشاركة واشنطن في اتفاقية باريس المناخية المهمة، والتي تسعى إلى مكافحة تغير المناخ عن طريق التخفيض المتبادل في انبعاثات المناخ.

كان ترامب قد انتقد الاتفاقية مرارًا وتكرارًا، واتخذ الإجراء للانسحاب في اليوم الأول الممكن بموجب القواعد المعقدة التي تحكم تنفيذه.