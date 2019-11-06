بتهمة الهجرة السرية.. لاعب اتحاد طنجة بـ”عكاشة” والجمعة يُعرض على أنظار الحكمة

أوقفت السلطات الأمنية بالدر البيضاء، أمس الثلاثاء، اللاعب الكونغولي موكوكو باتيزاديو، لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وتم إيداعه سجن عكاشة بالمدينة، كما تم تحديد يوم الجمعة القادم، لعرضه أمام أنظار المحكمة.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الطنجاوي، فإن اعتقال موكوكو وإيداعه سجن عكاشة، راجه إلى اتهامه بمحاولة تهجير فرد من عائلته بطريقة غير قانونية بمطار محمد الخامس بالمدينة.

وفي الوقت الذي تشير بعض المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأحد أفراد عائلته، الراغب في الهجرة السرية، فإن البعض الآخر، خاصة من المقربين من النادي الأزرق، يؤكدون بأن الأمر يتعلق بابنته، وأن الاعتقال جاء على خلفية شكاية رفعتها ضده زوجته، في نزاعهما حول حضانتها.

وسيغيب موكوكو، عن مباراة فريقه، التي ستجمعه مساء اليوم الأربعاء، بالوداد البيضاوي، في إطار البطولة الاحترافية لكرة القدم.