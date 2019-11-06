طنجة.. أب لأربعة أبناء يرمي بنفسه من الطابق الخامس

اهتزت مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، على وقع انتحار جديدة، بعدما أقدم رجل على إلقاء نفسه من الطابق الخامس لإحدى العمارات السكنية، الموجودة في مجمع الزهور.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الهالك، الذي يبلغ من العمر 58 سنة، متزوج ولديه أربعة أبناء، كان يعاني اضطرابات نفسية، ما جعله يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية.

وحلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وباشرت تحقيقاتها في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الهالك إلى مستودع الأموات لتحديد أسباب الوفاة.