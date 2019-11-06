اعتقال شاب من الجليل بشبهة اغتصاب قاصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال شاب (19 عاما) من سكان إحدى بلدات الجليل، شمالي البلاد، وذلك للاشتباه باقترافه جريمة فتاة قاصر.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "بدأ التحقيق في جريمة اغتصاب قام بها مشتبه (19 عاما) من سكان إحدى بلدات الشمال بحق فتاة قاصر".

وذُكر أيضا أنه "اتّضح من التحقيقات أنّ المشتبه عرف القاصر من إحدى شبكات التواصل الاجتماعي ورتّب لمقابلتها في تل أبيب، ثمّ التقى بها واغتصبها في غرفة كان يستأجرها. وقامت الشرطة، أمس، بتحديد مكان المشتبه به في الشمال واعتقلته واقتيد للتحقيق في مركز الشرطة".