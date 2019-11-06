رهط: اتهام شاب بمحاولة وضع 7 مغلفات اقتراع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم مكتب المدعي العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام إلى المحكمة ضد شاب من مدينة رهط، بموجب المادة 124 (2) من قانون انتخابات الكنيست- التصويت بأكثر من مرة.

ووفقا للشرطة فإنه "بتاريخ 17.09.2019 خلال يوم انتخابات الكنيست الـ22، تم استدعاء أفراد الشرطة إلى صندوق اقتراع في مدينة رهط. عند وصول أفراد الشرطة إلى المكان أخبرتهم المسؤولة عن صندوق الاقتراع هناك، أنّ أحد سكان المدينة والذي أدلى بصوته حاول التسلل إلى صندوق الاقتراع ووضع 7 مغلفات خفية، وقامت المسؤولة بضبطه هناك".

وذُكر أيضا أنه "تم اعتقال الشاب، وهو من سكان مدينة رهط، يبلغ من العمر 19 عامًا، وتوقيفه للتحقيقات، وتم إطلاق سراحه بشروط مقيدة".