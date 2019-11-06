شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:16 مساءً, 6 نوفمبر 2019 م المناطق_وكالات ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ، اليوم ، إقليم هرمزجان في جنوب إيران، ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

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