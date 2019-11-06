خطة عراقية لمد أنبوب جديد لتصدير النفط عبر تركيا

اعلن وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة، الاربعاء، ان العراق يدرس خطة لمد أنبوب جديد لتصدير النفط عبر تركيا، حيث يتصل البلدان حالياً بخط نفط يصل حتى ميناء جيهان التركي بطاقة تبلغ 100 ألف برميل يوميا من نفط كركوك.
وتابع "في حال تمت الموافقة على بناء الأنبوب مع تركيا، فإن طاقته ستبلغ مليون برميل يوميا".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يومياً.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية.
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