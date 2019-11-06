انقطاع الانترنت مجددا في العراق بعد اعادة الخدمة لدقائق

انقطعت خدمة الانترنت "مجددا" بعد اعادتها لدقائق في بعض مناطق العراق اليوم الاربعاء.

وحجبت خدمة الانترنت من جديد اليوم الاربعاء، بعد نحو عشرين دقيقة على اعادتها في بعض مناطق العراق.

وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ودون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان، منذ ظهر امس الثلاثاء، وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية.

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