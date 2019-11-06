اخبار العالم

انقطاع الانترنت مجددا في العراق بعد اعادة الخدمة لدقائق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انقطعت خدمة الانترنت "مجددا" بعد اعادتها لدقائق في بعض مناطق العراق اليوم الاربعاء.

وحجبت خدمة الانترنت من جديد اليوم الاربعاء، بعد نحو عشرين دقيقة على اعادتها في بعض مناطق العراق.

 

وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ودون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان، منذ ظهر امس الثلاثاء، وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كامل على هذه الخدمة في حياتهم اليومية.

Advertisements

 

وعلقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، امس الثلاثاء، على قطع خدمة الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بلاسخارت، في بيان للأمم المتحدة، إن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعد تجاوزاً على حرية التعبير".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الانترنت مجددا في العراق بعد اعادة الخدمة لدقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا