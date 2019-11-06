نائب يكشف عن توجه لتشكيل لجنة 'محايدة' بمشاركة أممية لتلبية مطالب المتظاهرين

كشف النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الأمير تعيبان الدبي، الأربعاء، عن عزم الحكومة والبرلمان تشكيل لجنة "محايدة" للقاء المتظاهرين لتلبية مطالبهم بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإدخال الأمم المتحدة في هذه اللجنة للإسراع بتلبية المطالب.

وقال الدبي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك حزمة إصلاحات سبق لرئيس الوزراء أن أطلقها إضافة إلى تصويت مجلس النواب على عشرين مادة جميعها تمثل مطالب جماهيرية"، مبيناً أن "مجلس النواب والحكومة في اتجاه تشكيل لجنة تنزل إلى المتظاهرين لتلبية مطالبهم".



وأضاف، أن "اللجنة ستكون محايدة وضعتها المرجعية الرشيدة في فترة سابقة، إضافة إلى الاتجاه في إدخال الأمم المتحدة في هذه اللجنة من أجل الإسراع في تلبية مطالب الجماهير سواء كانت خدمية أو دستورية من خلال تعديل الدستور أو تعديل قانون الانتخابات أو المفوضية، إضافة إلى قرارات صوت عليها البرلمان ومن بينها إلغاء الامتيازات والمفاصل التي أربكت موازنة الدولة"، مشدداً على أن "تعديل الدستور أصبح مطلباً مهماً وحالة لا مناص عنها".



وتابع، أن "الجماهير عانت منذ 16 عاماً من فساد فاسدين ومن طبقة سياسية لم تاخذ بنظر الاعتبار حاجة الشعب ولم تلبِ حاجات طبقة الشهداء وباقي طلبات الشعب"، مشدداً على أننا "ضغط الجماهير كان المحرك للقوى السياسية من أجل التغيير على اعتبار أن القوى السياسية لم تضع في حسبانها بالفترة السابقة تحقيق حالة تغيير أو عملية تعديل دستور أو قانون".