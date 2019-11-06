عودة خدمة الانترنت في بعض مناطق العراق

عادت خدمة الانترنت في بعض مناطق العراق، ظهر اليوم الأربعاء، بعد حوالي يوم كامل على قطعها. وانقطعت خدمة الانترنت، ظهر أمس الثلاثاء، دون معرفة الأسباب. وتوقفت خدمة الانترنت في عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان أمس الثلاثاء، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد المطالبة بتحسين الخدمات.

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