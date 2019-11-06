تحقيق نزاهة المثنى تصدر اوامر استقدام بحق مسؤولين وموظفين

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، عن صدور اوامر استقدام بحق مسؤولين وموظفين من قبل محكمة تحقيق نزاهة المثنى .

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة تحقيق النزاهة التابعة الى رئاسة استئناف المثنى اصدرت اوامر استقدام بحق عدد من مسؤولي المحافظة وموظفين بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي".



واضاف ان "اوامر الاستقدام شملت احد اعضاء مجلس المحافظة والنائب الثاني للمحافظ ومدير هيئة الاستثمار واحد موظفيه".