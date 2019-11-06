رحمة رياض: لهذا السبب يتظاهر العراقيون

نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض منشور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عبارة عن لقطات مصورة من تظاهرات ساحة التحرير في بغداد المكتظة بحشود المتظاهرين، ووضعت عليها أغنيتها: نازل اخذ حقي.

وكتبت في منشور على انستغرام، قد تتساءلون ما سبب تظاهر العراقيين... وتابعت: العراقيون سئموا من الاضطرار إلى العيش في بلد لا مستقبل لهم فيه أساسًا بسبب الافتقار إلى العمالة، والتنمية، والخدمات العامة، والبنى التحتية، والرعاية الطبية، ومعايير التعليم... وذلك رغم امتلاك البلد ثروة نفطية هائلة!

وأضافت: لأول مرة منذ سنوات، تجمع العراقيون بغض النظر عن دينهم وعرقهم وعمرهم ونوعهم. كلهم جنبًا إلى جنب يحلمون بمستقبل حيث لم يعد عليهم أن يكونوا غرباء في وطنهم.

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وختمت بالقول: دعونا نساعد العراقيين على البقاء متحدين ومشاركة قصتهم لرفع الوعي بقضيتهم.

#وأرفقت المنشور بهاشتاغات من وحي الاحداث: #العراق_ينتفض ، و #نازل_اخذ_حقي ، و #نريد_وطن.

ونال هذا المنشور نسبة مشاهدة عالية فاقت الـ 29 ألف، كما وتفاعل متابعوها معه في التعليقات.