النزاهة: صدور اوامر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق ومنعه من السفر

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور اوامر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق ومنعه من السفر.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن أوامر صدرت، اليوم، تقضي باستقدام رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق ومدير الدائرة الهندسية السابق"، مشيرة الى أن الاوامر تقضي بمنعهما من السفر".

وكانت الهيئة اعلنت في وقت سابق ، عن صدور اوامر توقيف واستقدام بحق مسؤوليم محليين.

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وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ مطلع الشهر الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتقديم رموزه الى القضاء.