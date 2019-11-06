الشرطة الأردنية تعلن اعتقال منفذ عملية طعن 3 سياح واثنين آخرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الأردنية، الأربعاء، القبض على شخص قام بطعن ثلاثة سياح ورجل أمن ودليل سياحي في مدينة جرش الأثرية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن شخصا اعتدى ظهر الأربعاء في جرش بسكين على سياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وهم قيد العلاج، مضيفاً أنه جرى على الفور القبض على المعتدي وبوشرت التحقيقات معه.