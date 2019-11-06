شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 قالت صحيفة الرأي الأردنية، إنه تم طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية قرب موقع آثار رومانية.

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