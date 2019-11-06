ظريف دعا الدول الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي

صدر وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ على أنّ "ردّنا على ​الإرهاب​ الاقتصادي وغطرسة ​الولايات المتحدة الأميركية​، سيكون عكس ما تصوّره الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ جراء إيحاءات الآخرين". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "خطوتنا الرابعة لخفض الالتزامات النووية، تأتي كردّ على انتهاكات أميركا والدول الأوروبية الثلاث (​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​بريطانيا​) لتعهداتها"، مشدّدًا على أنّ "الحل الطبيعي للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث هو الالتزام بتعهداتها ونحن بدورنا سنغيّر نهجنا".

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