الجيش الإيراني: الحظر الأميركي الجديد يؤكد هزيمة واشنطن بمواجهة استراتيجية المقاومة

أعرب الجيش الإيراني عن إدانته "الحظر الأميركي الجديد ضدّ بعض المسؤولين السياسيّين والقادة العسكريّين في البلاد"، ووصفه بأنّه "تافه ويؤكّد هزيمة الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة استراتيجيّة المقاومة الفاعلة الّتي تعتمدها إيران".
وأكّد في بيان، "أنّه يقف بقوّة مع صنوف القوات المسلحة الأُخرى بقيادة قائد الثورة في الدفاع عن إيران، ويعتبر استراتيجيّة المقاومة الفاعلة بمثابة السبيل الوحيد لإحباط مؤامرات الأعداء، لاسيما أميركا المجرمة"، واصفًا الخطوة الأميركية بأنّها "دلّلت على الغضب في ذكرى الاستيلاء على وكر التجسّس الأميركي في طهران عام 1980، وكذلك استمرار النزعة الاستكباريّة المعادية للشعب الإيراني".
ونوّه الجيش الإيراني إلى أنّ "البيت الأبيض" لم يكتفِ بمؤامرة الإرهاب الاقتصادي، بل ينفّذ حظرًا ضدّ بعض القادة العسكريّين الإيرانيّين، وهو ما يعكس صورة إدمانه على الحظر إلى العالم أكثر ممّا مضى".
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