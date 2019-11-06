حماس: الجهات المطبِّعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة كبيرة بحق قضيتنا

لفت المتحدّث باسم "حركة المقاومة الإسلامية- حماس" حازم قاسم، إلى أنّ "بعض الجهات في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحقّ ​القضية الفلسطينية​، وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أنّ ​الدول العربية​ باتت لا تتعامل مع إسرائيل كـ"عدو" بل كـ"حليف".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "بعض الجهات الّتي يتحدّث عنها نتانياهو هي جهات معزولة عن الأمة وتتعارض مع ضميرها الجمعي، وموقفها الأصيل باعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المركزي لهذه الأمة"، مركّزًا على أنّ "التباهي المستمر من نتانياهو بعلاقته مع بعض الجهات العربية، يدلّ على أنّها مصلحة للاحتلال الإسرائيلي، تقوم على أنقاض الحقوق العربية الّتي تتحقّق بمزيد من الجرائم ضدّ شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".

وشدّد قاسم على أنّ "أي حالة للتطبيع هي تعزّز للموقف الصهيوني في المحافل المختلفة، وهو ما يعني الضغط على شعبنا واضعافه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانيّة".