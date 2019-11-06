حماس: الجهات المطبِّعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة كبيرة بحق قضيتنا

لفت المتحدّث باسم "حركة المقاومة الإسلامية- حماس" حازم قاسم، إلى أنّ "بعض الجهات في المنطقة ترتكب جريمة كبيرة بحقّ القضية الفلسطينية، وذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ الدول العربية باتت لا تتعامل مع إسرائيل كـ"عدو" بل كـ"حليف".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "بعض الجهات الّتي يتحدّث عنها نتانياهو هي جهات معزولة عن الأمة وتتعارض مع ضميرها الجمعي، وموقفها الأصيل باعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو العدو المركزي لهذه الأمة"، مركّزًا على أنّ "التباهي المستمر من نتانياهو بعلاقته مع بعض الجهات العربية، يدلّ على أنّها مصلحة للاحتلال الإسرائيلي، تقوم على أنقاض الحقوق العربية الّتي تتحقّق بمزيد من الجرائم ضدّ شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية".
وشدّد قاسم على أنّ "أي حالة للتطبيع هي تعزّز للموقف الصهيوني في المحافل المختلفة، وهو ما يعني الضغط على شعبنا واضعافه في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: الجهات المطبِّعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة كبيرة بحق قضيتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.