وزارة العدل الأميركية: مواطن متعاطف مع "القاعدة" اعترف بالتخطيط لهجوم في أوهايو

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​، أنّ "الأميركي ديميتروس ناثانيل بيتس (50 عامًا) المعروف أيضًا باسم عبد الرحيم رفيق، أقرّ بالذنب بتهمة التخطيط ل​تفجير​ يستهدف عرضًا بمناسبة يوم الاستقلال في ​كليفلاند​ بولاية ​أوهايو​، وبتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وعائلته".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بيتس أجرى اتصالات برجل اعتقد أنّه عنصر في تنظيم "القاعدة"، غير أنّه في الواقع كان عميلًا متخفيا من ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ (أف بي آي)"، مبيّنةً أنّ "خلال اجتماع في عام 2018، ناقشا مخطّطًا لتفجير شاحنة مفخّخة خلال عرض في الرابع من تموز".

وذكرت أنّه "يُتوقّع صدور الحكم بحقّ بيتس في 11 شباط 2020"، مرجّحةً أن "يُحكم عليه بالسجن لمدّة تصل إلى 14 عامًا".