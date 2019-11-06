الجيش السوري يواصل الانتشار في شرق القامشلي لاول مرة منذ 7 سنوات

تواصل ​القوات​ الحكومية السورية اليوم انتشارها في الريف الشرقي لمدينة ​القامشلي​ شمال شرقي سورية، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وذكر ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن القوات الحكومية انتشرت على طول المنطقة الممتدة من القامشلي حتى القحطانية بمسافة أكثر من 20 كيلومترا. وكشف المرصد عن أنه جرى إبلاغ وجهاء في المنطقة بشأن اتفاق روسي-تركي-أميركي، يفضي إلى انتشار قوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري عند الشريط الحدودي ضمن المنطقة الواقعة بين القامشلي والقحطانية، على أن يكون هناك تواجد للقوات الأمركية في عمق هذه المنطقة.

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