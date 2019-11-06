النشرة: وصول المتظاهرين إلى قرب كنيسة مار متر في الأشرفية

عملت "​الخليج 365​" بأت "المتظاهرين الذي كانوا يعتصمون امام قصر عدل ​بيروت​ انتقلوا سيرا إلى امام بمنى الـ"TVA" ومن ثم وصلوا إلى قرب ​كنيسة​ مار متر في ​الأشرفية​".

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