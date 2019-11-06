جمعية تجار محافظة النبطية توضح سبب غلاء الاسعار

أوضحت جمعية تجار ​محافظة النبطية​ أنه "بعد التداول على صفحات ​المواقع الالكترونية​ والتهم التي وجهت للتجار الذين هم عامل امان واستقرار في السوق ونظرا للاجتماع الذي تم في ​مصلحة الاقتصاد​ فرع النبطية وبحضور ​بلدية النبطية​ والذي حمل عنوان غلاء الاسعار في المدينة والجوار نؤكد ان جميع الفواتير المصدرة من الموردين في ​بيروت​ يتم تسعيرها ب​الدولار​ حسب السعر الرسمي 1510 للدولار مقابل الليرة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد من قرابة العشرين يوم من اقفال للطرقات ومصارف ما نتج عنه شح للدولار ما اظطر التجار اسفين لشرائه من السوق السوداء وهناك بعض الموردين رفعوا الاسعار من المصدر وطالبوا بتسديد فواتيرهم الصادرة نقدا وحصرا بالدولار خلافا للمتعارف عليه مما انعكس سلبا على اسعار البضاعة الموجودة في السوق للحفاظ على رأس مال التاجر وقدرته الشرائية لذا نتوجه الى كل من يهمه الامر من الادارات المعنية النظر لوضع التجار والتشديد على ​وزارة الاقتصاد​ اجبار الموردين الرئيسيين والمستوردين بتصدير الفاتورة بالعملة الوطنية اسوة ب​محطات الوقود​ والافران".

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