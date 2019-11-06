أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن تم العثور على جثة المواطن م.ح. مصابة بعدة طلقات نارية في خراج بلدة ​النبي شيت​ وعلى الفور فتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقاً لمعرفة الأسباب والفاعلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة مواطن مصاب بعدة طلقات نارية في خراج بلدة النبي شيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.