النشرة: بلدية النبطية وحماية المستهلك نظمتا جولة للتأكد من الاسعار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أن بلدية المدينة و​حماية المستهلك​ في ​مصلحة الاقتصاد​ والتجارة، نظمتا بمؤازرة شرطة بلدية النبطية جولة على المؤسسات الغذائية والسوبر ماركت في المدينة للتأكد من الاسعار ومطابقتها ما حددته وزارة والاقتصاد، وضبط اية مخالفات او تجاوزات لبعض السلع والمنتجات.

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