إدي معلوف: نحن إستفدنا من هذا الحراك وبدأنا نذهب الى الطريق الصحيح

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​، الى "أننا سمعنا صوت الناس وحاولنا تقديم إقتراحات لحل الوضع الذي نحن فيه"، متسائلا: "كيف ستأخذ ​الحكومة​ ثقة ​مجلس النواب​ دون تقديم مقومات لأخذ هذه الثقة؟".

وأكد معلوف في حديث تلفزيوني "أننا إستمعنا الى مطالب الحراك ونؤيد عدد كبير منها، والآن نريد أن تذهب الأمور الى الأمام وأن نشكل حكومة وتبدأ بالعمل، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ سيفتح المجلس لاقرار قوانين ​مكافحة الفساد​ واستعادة الأموال المنهوبة"، مشيرا الى "أننا إستفدنا من هذا الحراك وبدأنا نذهب الى الطريق الصحيح".

وأوضح أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ التقى رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، "وقدم إقتراحا وحتى الآن لم نحصل على الأجوبة الكاملة"، لافتا الى "أننا حاولنا التوفيق بين ​الحراك الشعبي​ والإجراءات الدستورية من أجل ​تشكيل الحكومة​".

وبين "أننا إقترحنا تشكيل حكومة تضم إختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة، ولكن في الآخر هناك قوى سياسية يجب أن تتوافق على الأسماء"، مشددا على "أننا كتكتل قدمنا إقتراحات قوانين لها علاقة برفع الرسية المصرفية وإستعادة الأموال المنهوبة منذ أشهر عديدة".