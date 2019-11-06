تعمل قوات ​مكافحة الشغب​ على فتح الطريق أمام ​وزارة التربية​ في ​الأونيسكو​، بعد أن قطع عدد من الطلاب المتظاهرسن الطريق بشكل كامل عند مستديرة الأونيسكو وافترشوا الأرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات مكافحة الشغب تعمل على فتح الطريق المقطوعة أمام وزارة التربية بالأونيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.