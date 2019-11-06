شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم النواب: البرلمان مستمر فى أعماله حتى يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته (106)، والتي حددت في فقرتها الأولي، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مضيفا مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير2021.

وأشار إلى أن هيئة المكتب ستدرس في إطار الالتزام الدستورى كافة السيناريوهات القانونية في هذا الصدد.

واضاف أن السيناريو القانوني الأرجح، هو مد دور الانعقاد الخامس بدلاً من فض دور الانعقاد في شهر يوليو، لاسيما أن المادة (115) من الدستور تفيد باستمرار دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر علي الأقل، لكنها لم تتناول حد أقصي لمدة انعقاد الدوره وبالتالى يمكن أن يستمر مجلس النواب فى الانعقاد .

وأشار المتحدث باسم البرلمان إلى أنه يتم دراسة السوابق البرلمانية التى حدثت فيها مد دور الانعقاد.

فيما قالت مصادر البرلمانية، أنه في ضوء المادة (115) من الدستور يجوز أن يواصل مجلس النواب أعمالها في دور الانعقاد الحالي، بما يحقق النص الدستورى في شأن مدة عضوية مجلس النواب.

أما المادة 116 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

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وأن مدة دور الانعقاد بنص اللائحة لاتقل عن 9 أشهر، وطبقا للسوابق البرلمانية فانه جرى الأمر أن يتم فض دور الانعقاد فى شهريوليو، وإنه إذا اقتضت الحاجة استمرار عمل دور الانعقاد الحالى للمجلس إلى بعد شهر يوليو فيحق لرئيس المجلس أن يمد دور الانعقاد، وقد يمتد دور الانعقاد الى شهر اكتوبر او نوفمبر.

وتابعت:"إجراءات الانتخابات للمجلس الجديد ستجرى خلال 60 يوما قبل انتهاء مدة المجلس الحالى "الخمس سنوات" فى 9 يناير 2021"

جدير بالذكر، أن المادة 106 من الدستور تنص علي أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.